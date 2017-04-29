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Петербургский аэропорт: как собака на сене

Экономика

Без стратегии транспортного развития Петербург навсегда останется «городом с областной судьбой»

Аэропорт Пулково
MoukhametovR
Аэропорт Пулково

Санкт-Петербург, 29 апреля 2017, 01:31 — REGNUM  Если и можно называть Петербург «великим городом с областной судьбой», то нужно принимать во внимание причину. Сам по себе город таким не становится, по сути, он соответствует условиям. И самое плохое, что, даже когда можно говорить о позитивных изменениях, о выходе из круга «областной судьбы», эти разговоры затухают или переходят в иное русло. Яркий тому пример — транспортное развитие города, в частности аэропорта и связанных с ним путей сообщения. Ситуацию анализирует корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Будучи одним из культурных, исторических и туристических центров России, городом-миллионником, Петербург оказывается в странной ситуации: его транспортная доступность остается на крайне низком уровне для города такого статуса.

Несмотря на фактическое наличие в городе своего международного аэропорта, эта площадка остается по большому счету труднодоступной. К аэропорту Пулково ведет только одна дорога. Эта же дорога ведет в основные туристические пригороды, довольно плотно населенные, и в крупнейшие садоводческие массивы. При таких вводных становится понятно, почему пассажир никогда не может быть на 100% уверен в том, что доберется до (или из) аэропорта вовремя, и его прибытию к рейсу не помешает авария или пробка. А ведь такое бывает нередко с учетом загруженности трассы.

Казалось бы, почему не решить проблему строительством авиаэкспресса, как это делается во многих городах мира (в том числе и в Москве), или хотя бы не подвести к аэропорту линию метро, тем более, что он находится довольно близко к городу? На это у властей Петербурга есть ответ: в строительстве железной дороги к «Пулково» губернатор Полтавченко не видит смысла, а от строительства метро властей удерживает низкая заполняемость открытой в аэропорту стоянки.

Хуже того: Петербург ставит себя в положение «собаки на сене» по отношению к соседнему субъекту — Ленинградской области.

Подробности читайте в материале: Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям

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