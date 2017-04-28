В Дагестане построят завод по производству гипса за 1,1 млрд рублей

Махачкала, , 14:06 — REGNUM Завод по производству гипса стоимостью 1,1 млрд рублей построят в Дагестане в рамках госпрограмы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Проект будет реализован на базе уже существующего предприятия ООО «Матис» в Буйнакском районе, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе Корпорации развития Северного Кавказа.

Сегодня завод производит около 40 тысяч тонн строительного гипса в год. По словам гендиректора «Матис», потребность в гипсовых строительных материалах в Дагестане превышает этот объем в 8−10 раз. Реализация проекта позволит увеличить в 2018 году производство гипса до 150 тысяч тонн, а также выпускать 35 тысяч тонн сухих строительных смесей и 350 тысяч кв. м гипсовых плит.

Этого хватит, чтобы поставлять продукцию и в соседние регионы. Доля инвестора в финансировании проекта — 309 млн рублей. Рост производства гипса приведет к снижению цен на гипсосодержащие материалы на 15−20%, заявил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башир Магомедов. По его словам, на заводе будет создано 209 рабочих мест, а ежегодные налоговые поступления в бюджет составят 130−145 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года дагестанские власти анонсировали создание в городе Каспийске индустриального парка «Аврора» стоимостью порядка 600 млн рублей. Финансирование будет вести федеральный центр. К 2018 году на площади 68,6 гектара планируется разместить предприятия машиностроения, приборостроения, металлообработки, а также производства мебели, пластиковой продукции и стройматериалов. Предусмотрено создание 1,7 тысяч рабочих мест.