«До конца 2017 года не исключено снижение ключевой ставки до 8,5%»

Москва, , 13:54 — REGNUM Центробанк России на сегодняшнем заседании ожидаемо снизил ключевую ставку до 9,25%. Эльвира Набиуллина ещё на прошлой неделе объявила о готовности это сделать. Несколько неожиданным был размер снижения — 0,5%, а не 0,25%. Это удивляет с той точки зрения, что на предыдущем «большом заседании» ставка была снижена лишь на 0,25%. Тогда реакция на валютном рынке была умеренной, рубль немного ослаб по отношению к доллару и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

«Впрочем, основания для ускорения темпов снижения ставки у регулятора есть. Инфляция сейчас составляет комфортные 4,1%, что развязывает Центробанку руки в вопросе смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки поможет несколько сбить пыл инвесторов carry trade», — считает эксперт.

«С начала года рубль укрепился на 8% по отношению к доллару и евро, что негативно для российских экспортёров и несколько тревожит российские власти. На прошлой неделе обеспокоенность из-за слишком крепкого курса рубля высказал Владимир Путин», — сказал Ткачук.

«Ещё один момент — снижение ключевой ставки приведёт к общему снижению ставок в экономике. В частности, стоимость кредитования для корпоративного сектора снизится, что даст дополнительный импульс российской экономике», — полагает эксперт.

«Следующие заседания Центробанка России состоятся 16 июня и 28 июля. На них у Центробанка есть все основания продолжить постепенное снижение ставок. При этом на текущий момент сохраняется неопределённость, с какой скоростью это будет происходить», — отметил Ткачук.

«В некоторой степени это хорошо, так как у Центробанка сохраняется пространство для манёвра, и он может принимать решения, отталкиваясь от текущего состояния экономики. В конце 2017 года, скорее всего, можно будет увидеть ключевую ставку на уровне 8,5%», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 9,25% годовых. Решение о снижении принято сегодня, 28 апреля, на заседании Совета директоров.