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В Севастополе определят эффективность работы свободной экономической зоны

Экономика

Он включает контроль обязательств инвесторов

Севастополь, 28 апреля 2017, 13:45 — REGNUM  Правительство Севастополя утвердило критерии прогнозной оценки эффективности работы свободной экономической зоны на территории города. Документ утвержден на заседании правительства города, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам и.о. директора департамента приоритетных проектов Юлии Давыдовой, ежегодная оценка функционирования СЭЗ необходима для дальнейшего привлечения инвестиций, устойчивого роста экономики территории, развития и создания новых производств.

Среди показателей, на основании которых будет сделан вывод об эффективности работы СЭЗ, называются число резидентов, объем инвестиций в соответствии с заключенным договором с органами исполнительной власти, объем выручки от продажи товаров, услуг, полученный участниками СЭЗ.

Также плановые показатели учитывают объем уплаченных налогов в бюджеты всех уровней и количество созданных рабочих мест на территории севастопольской СЭЗ.

На эффективность СЭЗ также влияют количество построенных или введенных объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и другое. Учтут и динамику количества зарегистрированных и выбывших резидентов.

В феврале глава Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил, что в городе работают более 300 участников СЭЗ. В их заявленных проектах 480 новых рабочих мест и 500 млн инвестиций.

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