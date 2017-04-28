Тамбовский губернатор вошел в ТОП-50 глав регионов в сфере ЖКХ

Тамбов, , 13:32 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин занял 34 место в ТОП-50 рейтинга «Главы регионов в сфере ЖКХ» в марте 2017 года, подготовленный компанией «Медиалогия». Такой результат обусловлен активным вниманием, уделяемым решению проблем жилищно-коммунального комплекса, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

На особом контроле глава региона держит реализацию программ благоустройства. Напомним, в этом году в регионе стартовал масштабный проект «Формирование комфортной городской среды», а также программы «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)». Александр Никитин рекомендовал привлекать к реализации этих программ как можно больше жителей. «Качество городской среды определяет условия жизни и работы тамбовчан. Проект этот очень серьезный и значимый для нас, предполагающий детальное межведомственное взаимодействие, использование народной инициативы, которую следует не загасить, а и далее поощрять. Надо работать не покладая рук», — считает Никитин.

Продолжается работа по модернизации системы теплоснабжения областного центра. В марте стало известно, что в соответствии с инвестиционной программой МУП «Тамбовтеплосервис» на 2017−2018 годы планируется провести реконструкцию и построить ряд объектов в системе теплоснабжения Тамбова. Основной упор будет сделан на южную часть города. Общий объем финансирования программы составляет 182,4 млн рублей.

Также недавно Минстрой России назвал Тамбовскую область в числе передовых в плане качества нового жилья, которое предоставляется переселенцам из аварийного жилищного фонда. Претензий по качеству строительства жилья в регионе не было.

Кроме того, в федеральном ведомстве высоко оценили эффективность областной Госжилинспекции, которая заняла в соответствующем рейтинге Минстроя 8 строчку из 85 возможных. Госжилинспекция Тамбовской области находится в непосредственном подчинении у губернатора, который считает: «Качество любой власти определяется реакцией на допущенные ошибки. Региональная власть, контролирующие и правоохранительные органы в полной мере должны понимать, что их внимание к проблемам, которые имеют место в жилищно-коммунальной сфере, должно быть постоянным. Мы должны исключить в своей работе межведомственное непонимание, максимально использовать общественные институты контроля, научиться слушать и квалифицированно отвечать на обращения граждан».

В Год экологии региональные власти большое внимание уделяют природоохранным мероприятиям. 29 апреля по всей области пройдет масштабный субботник в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая весна». Сажать деревья и наводить порядок будут более 20 тыс. жителей области. Сам Александр Никитин тоже собирается принять участие в субботнике вместе со всеми тамбовчанами.