«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»

Москва, , 13:59 — REGNUM Российские компании не пострадают из-за возможного введения запрета со стороны Украины на ввоз Энергетического угля из РФ. Об этом заявил заместитель главы министерства энергетики России Анатолий Яновский журналистам.

Он отметил, что основанная масса угля, которую традиционно поставляют из России на Украину — это коксующиеся угли. Они необходимы для украинских металлургических предприятий. Возможный запрет на ввоз российского угля не касается коксующихся углей, во всяком случае такой вывод можно сделать из сообщений СМИ. Кроме того, сам проект распоряжения пока не появился на сайте украинского правительства, обратил внимание Яновский.

Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли негативным образом повлиять на отечественных поставщиков антрацита возможный запрет со стороны Киева, замглавы Минэнерго РФ утвердительно заявил, что этого не произойдет.

Напомним, что по итогам 2016 года двумя поставщиками антрацита на Украину стали Россия и ЮАР. РФ поставила за прошлый год 566,7 тыс. тонн угля, выручив за это $45,8 млн. Что касается ЮАР, то эта страна в прошлом году экспортировала на Украину 366,6 тыс. тонн за $22,9 млн.

Между тем, в январе 2017 года радикалы, ранее участвовавшие в военной операции в Донбассе, среди которых и депутаты Верховной рады Украины, начали блокаду поставок угля из Донбасса на украинские ТЭС. Дело в том, что на неподконтрольной Киеву территории находятся самые прибыльные шахты, а те, что остались на контролируемой украинскими властями территории, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому 15 февраля правительство Украины единогласно приняло решение о введение чрезвычайного положения в энергетике, чтобы сэкономить ресурсы. После этого чрезвычайное положение в экономике продлевали еще несколько раз. Такое положение в энергетике страны предполагает снижение потребления угля антрацитной группы на ТЭС, применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков АЭС.

С начала 2017 года Россия поставила на Украину каменного угля и антрацита на сумму $247 млн. Для Украины это составляет 69,1% от общего импорта угля, о чем свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Несмотря на такой показатель, в марте в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявили, что власти запрещают закупать российский уголь. Импортировать энергоноситель из РФ невозможно «с патриотической точки зрения», говорил украинский вице-премьер Владимир Кистион.

В то же время важно учитывать, что уголь, закупаемый из ЮАР, обходится стране в $100 за тонну, а уголь из Донбасса Киев покупал по $56. Еще один возможный поставщик угля для Украины — США, но сам Кистион ранее говорил, что это непростой, проблематичный путь. Между тем, ЛНР и уже начала поставлять свой уголь в Россию, а поставки этого энергоносителя из ДНР и не прекращались.

И все же, как передавало ИА REGNUM, в начале апреля Украина заключила контракт на поставку угля антрацитовой группы для своих ТЭС в Южной Африке и США. Речь идет о 4,7 млн тонн. Из этого объема на импорт из США может прийтись 3 млн тонн. В ответ на это Яновский заявил, что сейчас Россия поставляет на Украину 1 млн тонн угля в месяц, и снижать этот объем не планируется.

19 апреля стало известно, что украинское энергетическое ведомство подало на рассмотрение правительства страны проект распоряжение о запрете поставок российского энергетического угля. Замглавы Минэнерго РФ объяснил, что сегодняшние небольшие объемы поставок угля ну Украину обусловлены возможностями отечественных добычных компаний.

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