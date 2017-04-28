Власти Литвы раскрыли, на что уходят налоги жителей

Вильнюс, , 13:50 — REGNUM Министерство финансов Литвы огласило информацию о распределении общественных расходов Литвы в 2017 году. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году планируется собрать 12,537 млрд евро (на 1,4 млрд евро больше, чем в 2016 году) и представить общественные услуги на сумму 13,041 млрд евро (на 772 млн больше, чем в 2016 году).

Дополнительную социальную выгоду жители получают через налоговые льготы, на которые в 2017 году планируется выделить 1,053 млрд евро (на 131 млн больше, чем в прошлом году). Планируется, что в 2017 году льготы по подоходному налогу с населения составят 533 млн евро (на 140 млн евро больше, чем в 2016 году), льготы по налогу на прибыль — 192 млн евро (на 9 млн евро больше, чем в прошлом году), льготы по акцизам — 178 млн евро (на 16 млн евро больше, чем в 2016 году), льготы по НДС — 150 млн евро (на 2 млн евро меньше, чем в прошлом году),

В 2017 году больше всего средств будет выделено на соцзащиту (37,6% общественных расходов), здравоохранение (13%) и образование (13,6%).

Соцзащите в 2017 году планируется выделить 4,905 млрд евро, из которых 1,997 млрд евро будет выделено на пенсии по старости, 557 млн евро — на пособия по болезни и материнству, 498 млн евро — на пенсии по инвалидности, 296 млн евро — на другие пособия, 8 млн евро — на компенсации за урезанные пенсии. По сравнению с прошлым годом, расходы на соцзащиту в 2017 году увеличиваются на 327 млн евро.