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В Латвии самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Прибалтике

Экономика

Половина хочет уехать в другую страну ЕС для учебы или работы

Рига, 28 апреля 2017, 13:18 — REGNUM  В Латвии в 2016 году был зафиксирован самый высокий уровень молодежной безработицы среди стран Прибалтики. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat, охватывающие 275 регионов ЕС, сообщаетLETA.

Так, по данным исследования, в Латвии в возрастной группе от 15 до 24 лет уровень безработицы составлял 17,3%, и это на 0,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. В Эстонии уровень безработицы среди молодежи составлял 13,4% (+0,3 процентных пункта), в Литве — 14,5% по сравнению с 16,3% годом ранее.

В среднем в ЕС уровень безработицы в возрастной группе от 15 до 24 лет составлял 18,7%, что на 1,6 процентных пунктов меньше, чем в 2015 году.

В свою очередь самый высокий уровень безработицы среди молодежи в ЕС был в испанском регионе Мелилья (69,1%), а самый низкий — в германской Швабии (4,3%). Страны Прибалтики из-за своих малых размеров в отчете на регионы не делятся.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным исследования Eurobarometer, половина жителей Латвии в возрасте от 16 до 30 лет ощущают на себе последствия экономической и социальной маргинализации. 42% юношей и девушек считают, что местная система образования плохо адаптирована под нужды рынка труда. А каждый второй хочет уехать в другую страну ЕС для учебы или работы. В свою очередь, 23% молодежи такой опыт уже имеют.

Стоит добавить, за последние 20 лет число молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет уменьшилось на 33%, и на данный момент в Латвии осталось 344 тысячи человек из этой возрастной категории. Помимо этого, как свидетельствует подготовленный Министерством благосостояния отчет, в 2015 году около 48 тысяч представителей молодежи нигде не работало и не училось.

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