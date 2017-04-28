Минстрой и МЭР готовят реформу планирования госинвестиций

Москва, , 13:14 — REGNUM Минстрой вместе с МЭР прорабатывает вопрос внедрения стадии обоснования государственных инвестиций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 апреля заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на заседании Совета при председателе Госдумы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«Важнейшая законодательная инициатива, которой мы занимаемся с коллегами из Минэкономики — это создание стадии обоснования инвестиций», — заявил Мень.

По его словам, в настоящее время часто на стадии планирования указывается стоимость проекта, которая в ходе проектирования многократно возрастает. «Сегодня когда мы планируем инвестиции, министерство экономического развития говорит: этот объект спорта, стадион, будет по объектам-аналогам стоить 10 млн рублей. Потом, когда начинается проектирование, выясняется, что этот объект будет стоить 30 млн рублей. И непонятно — государству, может, за 30 уже не нужен этот объект», — заявил министр.

«Обоснование инвестиций — важная работа. Здесь первым стоит Минэк, мы — вторые», — отметил он.