Правительство Литвы приказало фармацевтам снизить цены на лекарства

Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Правительство Литвы одобрило предложение изменить порядок внесения лекарств в список компенсируемых препаратов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в канцелярии кабмина Литвы, планируется ужесточить требования, которые позволят сократить цены на лекарства на 30%.

«Эта сфера уже давно нуждается в переменах. Цены на лекарства в Литве неадекватно высокие — это ни для кого не секрет. Но эффективные решения, позволяющие их снизить, до сих пор так и не были приняты», — говорил премьер Саулюс Сквернялис.

Анализ проекта перечня компенсируемых лекарств показал, что около 90% цен, декларируемых производителем лекарственных препаратов для Литвы, выше цен, представляемых в референтных (географически и экономически близких) странах, на которые производители опираются, подсчитывая базовую стоимость лекарственного препарата. Такая разница обуславливает более высокие расходы Фонда обязательного страхования здоровья и расходы пациентов.

С учетом этого правительство Литвы решило, что сокращение цен на лекарства необходимо регламентировать правовыми актами.

Новое постановление предусматривает, что в упомянутый список лекарств не будут внесены медикаменты, за которые пришлось бы платить на 10% больше от стоимости самых дешевых лекарств в референтных странах. Планируется, что благодаря этому расходы жителей на лекарства сократятся на 1/3. По данным Минздрава, таким образом они смогут ежегодно экономить около 20 млн евро, а Фонд обязательно страхования здоровья — около 10 млн евро.

Если стоимость лекарства не будет соответствовать требованию, медикаменты могут быть внесены в список компенсируемых лишь в том случае, если производитель обязуется применять скидку. С помощью нее нужно будет сократить стоимость до уставленных требований.

Предполагается, что после принятия этого постановления может немного сократиться предложение лекарств. Но интересы пациентов от этого якобы не пострадают. На смену имеющимся сейчас на рынке лекарствам придут более дешевые препараты, предлагаемые другими производителями.