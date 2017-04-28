Три социальных сети вводят платную подписку на музыку

Москва, , 13:10 — REGNUM Пользователям социальных сетей «В контакте», «Одноклассники» и «Мой мир» придется платить за прослушивание музыкальных композиций 149 рублей в месяц. Об этом 28 апреля пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию представитель Mail.ru Group, которая владеет указанными соцсетями, платная подписка начнет действовать уже с 28 апреля. Функция будет доступна и для пользователей персональных компьютерах, и в мобильных приложениях, включая Boom.

Лицензионные соглашения с правообладателями от лица Mail.ru Group будет оформлять United Media Agency. Отмечается, что пользователи Boom смогут не только прослушивать музыку онлайн, но и сохранять треки.

Издание отмечает, что в адрес Mail.ru Group от музыкальных лейблов не раз звучали обвинения в пиратстве. Так, соцсеть «В контакте» внесена торговым представительством США в перечень пиратских ресурсов.

В 2016 году между UMA и крупными звукозаписывающими компаниями — Universal Music, Sony Music, Warner Music и Первым музыкальным издательством — были заключены соглашения. По оценкам экспертов, общая сумма контрактов достигает $8 млн в год.

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