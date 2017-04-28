Минстрой не подпустит заказчиков к строительному контролю

Москва, , 13:08 — REGNUM Минстрой намерен прекратить практику, когда строительным контролем занимается сам же заказчик. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 апреля заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на заседании Совета при председателе Государственной думы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«53 статья Градостроительного кодекса говорит о том, что сам заказчик выбирает себе стройконтролера, или сам выполняет эту функцию. В любой смете средства на это заложены. Я предлагаю над этой законодательной инициативой поработать вместе, и у нас соображения на этот счет есть», — заявил Мень.

В настоящее время в ходе строительства крупных объектов строительным контролером часто выступает тот же заказчик, констатирует министр. «И потом в какой-то момент мне кто-то звонит из вице-премьеров и говорит, что срочно высылайте заместителя министра, чтобы он там разбирался», — посетовал он.

«Это со стадионами проходило, рядом других (объектов) и так далее. Этот вопрос надо совместно решать», — подчеркнул министр.