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«Купить» подписи о приемке дорог невозможно — губернатор Меркушкин

Экономика

Ежегодно в самарские дороги вкладывается в среднем 23 млрд рублей, при этом почти 80% автотрасс в регионе не соответствует российским стандартам качества. В этом году — нововведение: контролировать ремонт будут общественные советы микрорайонов

Самара, 28 апреля 2017, 13:11 — REGNUM  На дорожный ремонт в регионе в 2017 году будет направлено 24,7 млрд рублей, из них 14 млрд получит Самара. Такие суммы назвал губернатор Николай Меркушкин, сообщает ИА REGNUM.

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Как и в прежние годы, он призвал членов своей команды к ответственности при освоении этих средств, поставив на вид изъяны прошлогоднего ремонта дорог в Самаре, на который было выделено 13,5 млрд рублей. В частности, он раскритиковал улицы Революционную, Скляренко, Ерошевского, Маяковский спуск. Для придания особой значимости этому вопросу, он заявил, что по итогам дорожного сезона федеральное правительство будет принимать решение о финансировании модернизации дорожной сети региона на следующий год.

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Планы по освоению средств озвучил глава областного Минтранса Иван Пивкин: в Самаре предусмотрено проведение дорожных работ на 8 объектах регионального значения и 25 — муниципального. По его словам, в текущем году придумано нововведение в плане приемки отремонтированных дорог, контролировать их ремонт будут общественные советы микрорайонов. «Купить» подписи о приемке будет невозможно», — заявил губернатор Николай Меркушкин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина, в 2016 году на ремонт дорог в регионе было выделено 23 млрд рублей, из них 13,5 млрд направлено на развитие дорожной сети Самары.

Согласно рейтингу состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, опубликованному правительством РФ, к 2020 году в среднем в регионах ПФО ежегодно доля качественных должна будет расти на 0,5%. Так, в Самарской области к концу 2017 году доля дорог, соответствующих нормам, составит 25,9%, в 2018 году — 26,4%, в 2019 году — 26,9%, в 2020 году — 27,4%.

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Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ: рейтинг безопасных дорог в регионах ПФО

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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