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Росатом продолжит сотрудничество с Южно-Африканской Республикой

Экономика

«Никто не будет отменять ранее подписанные соглашения»

Москва, 28 апреля 2017, 13:02 — REGNUM  Росатом продолжит сотрудничество с Южно-Африканской Республикой, сообщил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя решение суда провинции Западный Кейп об аннулировании соглашения о сотрудничестве России и ЮАР в атомной сфере. Основанием для решения суд назвал отсутствие согласия парламента страны на подписание соглашения. Аналогичные соглашения с США и Южной Кореей также были признаны недействительными. Ранее председатель совета директоров Корпорации ЮАР по ядерной энергии Келвин Кемм заявил, что это решение суда не окажет влияние на развитие атомной программы ЮАР, и связал вердикт с попыткой антиядерного лобби похоронить проект.

«Данное решение суда вряд ли приведет к тому, что сотрудничество России и Южно-Африканской республики в атомной сфере прекратится, — уверен ведущий эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов. — Учитывая значительное количество, в том числе судебных, инстанций в ЮАР, решение скорее всего будет рассматриваться повторно и велика вероятность, что оно будет оспорено. Гораздо важнее, на мой взгляд, то, что представитель корпорации ЮАР по атомной энергии подчеркнул важность этого сотрудничества и выразил намерение продолжать его и дальше. А это значит, что никто не будет отменять ранее подписанные соглашения, и взаимодействие сторон продолжится. Нужно напомнить, что южноафриканская сторона сотрудничает в атомной сфере с другими странами, и прекращение сотрудничества только с Россией подорвёт доверие инвесторов и ударит по имиджу страны. Не говоря уже о том, что отказ от строительства АЭС лишит экономику необходимой электроэнергии».

«Поскольку речь идет о процессуальных нарушениях, то, уверен, можно урегулировать вопрос, не отменяя подписанных документов с Южной Кореей, США и Россией. Вопрос выбора партнёра в данной отрасли, безусловно, важен, — пояснил эксперт. — Россия проделала значительную подготовительную работу, Росатом обладает огромным опытом, имеет нужные компетенции, владеет необходимыми ресурсами, способен предложить оптимальные решения. Так что отказываться от сотрудничества с ним совершенно нерационально. Если допустить, что какие-то изменения в документы, регламентирующие взаимодействие между странами, будут внесены, то вряд ли это ослабит Росатом. Компания неоднократно в своей истории выигрывала различные тендеры, конкурсы, причём у самых сильных мировых игроков, так что у корпорации есть все шансы победить и в другом полушарии, предложив наилучшие решения».

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