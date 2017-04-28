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Противостоять сокращению финансирования демонтажа АЭС Литва неспособна

Экономика

Представитель Литвы в Европейской аудиторской палате отстранён от решения судьбы финансирования Игналинской АЭС

Вильнюс, 28 апреля 2017, 12:53 — REGNUM  Комитетам Сейма Литвы в ближайшее время планируют представить отчет Европейской аудиторской палаты за 2016 год, в котором предлагается лишить страну помощи в процессе демонтажа Игналинской АЭС. Этот вопрос вновь встал ребром после того, как европейские аудиторы представили работы, проделанные за прошлый год.

Комитет по делам Европы после встречи с членом Европейской аудиторской палаты, литовцем Римантасом Шаджюсом выразил мнение, что с отчетом Аудиторской палаты «Программы поддержки закрытия атомных электростанций ЕС в Литве, Болгарии и Словакии» должны ознакомиться и другие парламентские комитеты. Этот документ особенно жесткий в отношении Игналинской АЭС, отмечает литовский новостной портал 15min.lt.

Европейская аудиторская палата отмечает, что после 2020 года программы по прекращению эксплуатации ядерных реакторов в Литве, Болгарии и Словакии должны закрыться. Также аудиторы считают, что реактивные отходы должны стать исключительно делом государства — «расходы на прекращение эксплуатации не должны охватывать расходы на устранение радиоактивных отходов и отработанного топлива, потому что за их устранение несут ответственность государства, и эти расходы должны покрываться за счет национальных средств». Ядерное топливо Игналинской АЭС до сих пор даже не было выгружено из реактора. Его планируется выгрузить и поместить во временное хранилище до 2022 года, а финансирование ЕС — на критическом уровне.

В аудиторском отчете говорится, что до 2015 года потребность в средствах для прекращения эксплуатации АЭС в Литве, Болгарии и Словакии выросла на 40% до 5,7 млрд евро. Аудиторская палата предлагает после 2020 не продолжать программы поддержки прекращения эксплуатации АЭС по существующей модели финансирования. Если после 2020 года будет установлена четкая потребность в средствах ЕС, финансирование должно быть продлено, если будет гарантировано адекватное национальное софинансирование, должны будут использоваться структурные фонды ЕС.

В Сейме сообщают, что члены Комитета по делам Европы договорились о том, что отчету в специализированных комитетах парламента Литвы должно уделяться соответствующее внимание. Европейские аудиторы признают, что ядерная безопасность — вопрос приоритетного значения для жителей всего ЕС, и просят Еврокомиссию сообщить о том, какие действия совершаются для того, чтобы заполнить пробел финансирования в Литве. По сделанной оценке, чтобы закрыть Игналинскую АЭС, не хватает около 1,5 млрд евро.

Литва делегировала в Аудиторскую палату ЕС Римантаса Шаджюса, но он уверял 15min, что отстранен от таких выводов: «Я не могу комментировать такие выводы отчета, потому что по понятным причинам я отстранен от утверждения этого документа. Аудиторская палата это подтвердила, но я был и сейчас отстранен от этого вопроса».

Читайте ранее в этом сюжете: «Повесить замок и бежать»: Литва может превратиться в ядерную свалку

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