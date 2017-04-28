Минстрой обещает улучшить качество дорог с помощью передовых моделей

Москва, , 12:47 — REGNUM В правительстве РФ утверждена дорожная карта о переходе на BIM-проектирование строительных объектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 апреля заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень на заседании Совета при председателе Государственной думы по развитию городских территорий и общественных пространств.

«Неделю назад завершили одну серьезную работу: утверждена в правительстве дорожная карта о переходе на проектирование жизненного цикла объекта… то, что называется у профессионалов BIM-проектированием», — заявил Мень.

В дорожную карту входит целый блок законодательных инициатив, которые принципиально изменят всю картину проектирования и строительства объектов, подчеркнул он.

В рамках BIM-модели проектирование учитывает весь жизненный цикл объекта, вплоть до его ликвидации, пояснил министр. «В BIM-модели абсолютно всё понятно, и потому уже не получается добавить ещё денег каких-то или растянуть сроки», — отметил он.

Одной из наиболее проблемных точек, где подобная новация особенно актуальна, является сфера дорожного строительства, где «очень часто, экономя на строительстве, потом попадают в огромные траты, бремя обслуживания жизненного цикла», указал Мень.

По его словам, модель уже активно используется в Великобритании, где первый опыт даёт 20-процентную экономию в строительных расходах. «Это очень важно. Некоторые наши коллеги из профильных министерств еще не поняли что происходит, но когда поймут, пойдёт дискуссия усиленная», — резюмировал глава Минстроя.

Так называемая building information model (BIM) представляет собой информационное моделирование объекта, которое предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями.

11 июня 2016 года был утверждён перечень поручений, обеспечивающих создание правовой базы использования информационного моделирования зданий в строительстве — в первую очередь по государственному заказу.