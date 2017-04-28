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Ставки по всем потребкредитам Сбербанка будут снижены с 1 мая

Экономика

Одна из причин — снижение ключевой ставки Банка России до 9,75%

Москва, 28 апреля 2017, 12:37 — REGNUM  С 1 мая 2017 года будут снижены ставки по всей линейке потребительских кредитов Сбербанка. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что новая минимальная ставка составит 12,9% годовых, размер наибольшей ставки — 17% годовых. «Снижение составляет до 4 п.п. от действующих на текущий момент ставок», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Сбербанке, столь заметное снижение ставок обусловлено восстановлением рынка потребительского кредитования. Так, в апреле наибольшая величина выдаваемых на потребительские цели средств выросла в 2 раза.

Еще один фактор — снижение ключевой ставки Банка России до 9,75%. Сбербанк теперь выводит процентные ставки на уровень, который «ощутимо ниже докризисного», пояснили в пресс-службе.

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