Пятница, 28 Апреля 2017 года
13:18:46 МСК

Парадоксы экономической блокады Донбасса

Экономика

Товаров много, денег мало

Донецк, 28 апреля 2017, 12:18 — REGNUM  Экономическая блокада, объявленная Украиной ДНР, существенно не повлияла на ассортимент товаров в магазинах. Если осенью 2014 года полки были полупусты и ощущался дефицит мяса, молочных продуктов, средств гигиены, то сегодня о каком-то дефиците не может быть и речи.

Украинские товары, которые сегодня окольными путями еще попадают на республиканские прилавки, уже вряд ли могут конкурировать с продукцией российских производителей, которой заполнен рынок, и тем более с местными производителями продуктов, число которых увеличивается. Из-за поборов на блокпостах или же из-за существенных транспортных расходов (продукты в ДНР часто везут через Россию), цена на украинские продукты на 20−50 процентов выше. Исключение составляют разве что сыры «Шостка», произведенные в Сумской области, да и то потому, что само предприятие находится недалеко от российской границы.

Однако же главным поставщиком продуктов был и остается российский производитель. Так, по статистике, за 2016 год РФ экспортировала на неподконтрольные Украине территории Донбасса товаров на 222 миллиона долларов. (Для сравнения: за этот же год ДНР в РФ поставила товаров на 34 миллиона долларов). И это не гуманитарная помощь, а продукты и другие товары, которые продавались в магазинах. Доля российских товаров уже превысила 74 процента в общем объеме. Остальное — это товары Белоруссии, Казахстана и Украины. Попадают в Республику и китайские товары, главным образом через интернет-магазины, которые начали работать в ДНР.

По факту, ДНР сегодня может вполне обходиться без товаров украинского производителя, поэтому экономическая блокада неподконтрольных Киеву территорий — это в большей степени политическая акция, которая проводится с целью отвлечь народ Украины от социальных проблем. Однако же складывается такая ситуация, что от блокады страдает именно украинский производитель, теряя рынок сбыта, который уже заняли российские предприниматели.

Сегодня у жителей ДНР одна проблема — пока еще низкая покупательская способность. Поэтому магазины берут на реализацию товары подешевле. Этой же политики придерживаются и российские предприниматели. Сегодня средняя зарплата в Республике составляет примерно 5−7 тысяч рублей. Но доходы в 4−5 тысяч рублей у многих работающих. Половина пенсионеров довольствуется пенсией в 2600 рублей в месяц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственное строительство в республиках Донбасса
Главное сегодня
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Экономика
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
ТаллинЭстония Информационная война против России Политика
NB!
28.04.17
Владимир СтанулевичПервый нефтепромышленник России
КаргопольАрхангельская областьРоссия Историческая реконструкция Общество
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
МоскваРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
Санкт-ПетербургРоссия Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге Политика
NB!
28.04.17
Рубен ЗаргарянНачало Карабахской Реконкисты
СтепанакертНагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
Ростов-на-ДонуРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой
АстанаКазахстан Паводок Происшествия
NB!
28.04.17
Евгений ОсиповЛатвия назло России отказалась от инвестиций
РигаЛатвия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
28.04.17
В заслугу Трампу Белый дом ставит другое — сенатор
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.04.17
Олег КалининИзмена: балканский крест или грабли для России?
БелградСербия День Победы Политика
NB!
28.04.17
ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
28.04.17
«Российский двухпартийный подход в Ливии — хорошая новость для Италии»
РимИталия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
28.04.17
Россию в США по-прежнему считают «недружественной страной»
ВашингтонСША Выборы в США Общество
NB!
28.04.17
Леонид НерсисянНовый авианосец Китая ослабит позиции США в Южно-Китайском море
ПекинКитай Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море Политика
NB!
28.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMГрядет колоссальная драка за украинскую землю! — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
28.04.17
Анатолий КошкинНевсупорица: для чего японцы будут выращивать морских ежей на Курилах?
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
28.04.17
ЦБ лишил лицензии три российских банка
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Экономика
NB!
28.04.17
Тиллерсон о своем визите в Москву: «Мы ничего не решили»
ВашингтонСША Визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона Политика
ещё главное