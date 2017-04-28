Парадоксы экономической блокады Донбасса

Донецк, , 12:18 — REGNUM Экономическая блокада, объявленная Украиной ДНР, существенно не повлияла на ассортимент товаров в магазинах. Если осенью 2014 года полки были полупусты и ощущался дефицит мяса, молочных продуктов, средств гигиены, то сегодня о каком-то дефиците не может быть и речи.

Украинские товары, которые сегодня окольными путями еще попадают на республиканские прилавки, уже вряд ли могут конкурировать с продукцией российских производителей, которой заполнен рынок, и тем более с местными производителями продуктов, число которых увеличивается. Из-за поборов на блокпостах или же из-за существенных транспортных расходов (продукты в ДНР часто везут через Россию), цена на украинские продукты на 20−50 процентов выше. Исключение составляют разве что сыры «Шостка», произведенные в Сумской области, да и то потому, что само предприятие находится недалеко от российской границы.

Однако же главным поставщиком продуктов был и остается российский производитель. Так, по статистике, за 2016 год РФ экспортировала на неподконтрольные Украине территории Донбасса товаров на 222 миллиона долларов. (Для сравнения: за этот же год ДНР в РФ поставила товаров на 34 миллиона долларов). И это не гуманитарная помощь, а продукты и другие товары, которые продавались в магазинах. Доля российских товаров уже превысила 74 процента в общем объеме. Остальное — это товары Белоруссии, Казахстана и Украины. Попадают в Республику и китайские товары, главным образом через интернет-магазины, которые начали работать в ДНР.

По факту, ДНР сегодня может вполне обходиться без товаров украинского производителя, поэтому экономическая блокада неподконтрольных Киеву территорий — это в большей степени политическая акция, которая проводится с целью отвлечь народ Украины от социальных проблем. Однако же складывается такая ситуация, что от блокады страдает именно украинский производитель, теряя рынок сбыта, который уже заняли российские предприниматели.

Сегодня у жителей ДНР одна проблема — пока еще низкая покупательская способность. Поэтому магазины берут на реализацию товары подешевле. Этой же политики придерживаются и российские предприниматели. Сегодня средняя зарплата в Республике составляет примерно 5−7 тысяч рублей. Но доходы в 4−5 тысяч рублей у многих работающих. Половина пенсионеров довольствуется пенсией в 2600 рублей в месяц.