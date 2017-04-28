В Грузии упразднят Национальное инвестиционное агентство

Тбилиси, , 12:32 — REGNUM Грузия упразднит Национальное инвестиционное агентство, а функции привлечения иностранных инвестиций возложит на недавно созданный орган — Юридическое лицо публичного права «Производи в Грузии».

По информации пресс-службы парламента Грузии, соответствующие изменения предусмотрены пакетом законопроектов, которые представлены министерством экономики и устойчивого развития страны. Законопроекты о внесении изменений в законы Грузии «О государственной поддержке инвестиций», «О грантах» и в Налоговый кодекс Грузии во втором чтении были рассмотрены на заседании комитета отраслевой экономики и экономической политики парламента.

Помимо привлечения инвестиций ЮЛПП «Производи в Грузии» также будет заниматься повышением конкурентоспособности частного сектора и содействием развитию местного предпринимательства.

Постановление о создании нового органа в рамках осуществляемой правительством программы «Производи в Грузии» премьер-министр Георгий Квирикашвили подписал в начале апреля. Этим же постановлением было упразднено Агентство по развитию предпринимательства, а его руководители и сотрудники были переведены на соответствующие должности в ЮЛПП «Производи в Грузии».

Программу «Производи в Грузии» правительство осуществляет с 1 июня 2014 года.