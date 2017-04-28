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«Киевэнерго»: Теплоэнергетика Украины — фактически банкрот

Экономика

«Киевэнерго» только в 2016 году понес убытки в размере более 1 млрд гривен

Киев, 28 апреля 2017, 12:31 — REGNUM  В теплоэнергетике Киева глубокий кризис — нет денег на ремонт и закупку материалов, нет инвестиций, заявил 27 апреля генеральный директор «Киевэнерго» Александр Фоменко в интервью LB.ua.

По его словам, система теплоснабжения на Украине столкнулась с серьезными проблемами, когда стоимость одной гигакаллории стала стоить не 200 гривен (429 рублей), а 1,4 тыс. гривен (3 тыс. рублей). Система изначально была убыточной, но раньше убытки покрывались теми или иными способами, теперь же это делать все труднее и труднее.

Как отмечает Фоменко, вся отрасль находится в глубоком затяжном кризисе — денег в основных фондах нет, ремонт не производится, что приводит к авариям и потерям в сети, качество отопления и горячего водоснабжения падает, рост тарифов принимает галопирующий характер.

«Фактически, отрасль — банкрот», — сказал гендиректор «Киевэнерго».

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Он добавил, что в 2016 году «Киевэнерго» понесло убытки в размере более 1 млрд гривен (2,15 млрд рублей), и это при том, что энергоснабжающая компания в столице Украины одна из немногих, которая не дотируется государством. Одновременно долг Киева за теплоэнергию уже вырос почти до 5 млрд гривен (10,73 млрд рублей).

Также Фоменко подчеркнул, что новая система либерализации газового рынка никак не упрощает жизнь теплоэнергетическим компаниям. Согласно новым законам, фирмы, потребляющие газ, могут самостоятельно менять поставщика газа, если сочтут нужным. Однако, на это накладывается ряд ограничений.

Во-первых, если у фирмы, желающей поменять поставщика, есть долги, то она обязана сначала рассчитаться по ним. А поскольку практически все теплоэнергетические компании Украины потребляют газ у «Нафтогаза» и являются его должниками, то вопрос о смене поставщика для них остается открытым.

Во-вторых, счета теплоэнергетических компаний заблокированы судом по искам «Нафтогаза» за задолженность. В-третьих, у тепловых компаний просто нет денег на то, чтобы проводить реинвестирование и модернизацию своего оборудования.

Напомним, ранее «Киевгаз» прекратил поставку газа компании «Киевэнерго» из-за долгов, которые составили более 4,5 млрд гривен (9,66 млрд рублей). В результате семь районов Киева остались без горячей воды, это 93 жилых дома, девять детских садов и школ, более пяти государственных учреждений.

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