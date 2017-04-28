План приватизации госимущества выполнен лишь на 15% — СП РФ

Москва, , 11:51 — REGNUM Сведения информационных систем Росимущества об относящихся к государственной казне Российской Федерации объектов недвижимого и движимого имущества в значительной степени не актуальны. Выборочной проверкой подтверждено отсутствие в реестре 185 объектов, не подлежавших приватизации в составе имущественных комплексов ФГУП. Таковы результаты аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

При проведении проверки установлено, что стоимость недвижимого имущества казны, учтенного в сводном балансе Росимущества по итогам 2014 и 2015 гг., ежегодно завышалась на 80% от его совокупной стоимости. Причина — некорректное внесение данных о стоимости объектов в реестр федерального имущества.

Ведение объектного бюджетного учета казны актами Минфина не предусмотрено, а порядок аналитического учета на основе данных реестра федерального имущества до настоящего времени не утвержден.

Также крайне низки темпы сокращения и вовлечения имущества в предпринимательский оборот. На 15 июня 2016 г. в ИС «Казна» были сформированы данные о виде использования в отношении лишь 32 тыс. 851 объекта, что составляет 43%. Доходы от передачи в пользование и продажи объектов казны в 2014 г. составили 1,4 млрд рублей, в 2015 г. — 1,7 млрд рублей. При этом доля доходов от приватизации не превышает 3%. В 2015 г. от продажи казны было получено лишь 49 млн рублей.

План приватизации федерального имущества на 2014−2016 гг. в части продажи иного имущества казны выполнен лишь на 15%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017−2019 годы. Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества предусмотрены в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.

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