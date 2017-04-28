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Число нарушений по охране труда в РФ снизилось на треть

Экономика

Наибольшее число нарушений — в обрабатывающем производстве, строительстве и сельском хозяйстве

Москва, 28 апреля 2017, 11:37 — REGNUM  В 2016 году в России выявлено свыше 478 тысяч нарушений трудового законодательства, из них 72 тысячи по вопросам охраны труда, сообщили в Роструде.

По сравнению с 2015 годом этот показатель значительно снизился. В 2015 году инспекторами труда было зафиксировано 101,6 тыс. нарушений требований охраны труда.

Наибольшее число нарушений в части охраны труда встречается в таких отраслях как обрабатывающее производство, строительство и сельское хозяйство. Тем не менее, во всех вышеперечисленных сферах деятельности наблюдается их снижение.

Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 40% уменьшилось число нарушений в строительстве, почти в два раза (45%) — на обрабатывающих производствах, на 27% — в сельском хозяйстве.

В 2017 году тенденция к снижению нарушений по охране труда сохраняется. В период с января по март 2017 года число выявленных нарушений на 20% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние 10 лет показатели снижения производственного травматизма в России достигли исторического минимума. Общее количество несчастных случаев на производстве в период 2006—2015 годов сократилось в 2,1 раза до 42 тысяч. Количество несчастных случаев на производстве сократилось в два раза.

Добавим, в России создан первый мобильный комплекс по охране труда. Мобильный комплекс будет выезжать на предприятия и проводить семинар для работников.

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Производственный травматизм и охрана труда
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