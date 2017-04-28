В Оренбуржье заявляют о снижении долгов по зарплате

Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбургской области в 2017 году удалось переломить негативную тенденцию роста официально зарегистрированной задолженности по заработной плате. Согласно данным Оренбургстата, задолженность по заработной плате в регионе за месяц уменьшилась на 7,2 млн рублей и на 1 апреля 2017 года составляет 14,2 млн рублей на двух предприятиях. На начало февраля долг 21,4 млн рублей числился за семью предприятиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Вместе с тем в надзорном ведомстве подчеркнули, что данные статистики не отражают объективной картины, так как не содержат сведения о наличии задолженности у работодателей, которые в соответствии с законодательством не должны о ней отчитываться в органы статистики, а некоторые, обязанные отчитываться, эту задолженность скрывают.

С начала 2017 года выявлено более 17 млн латентной задолженности, как правило, у тех предприятий, которые не обязаны отчитываться о органы статистики. В суды направлено свыше 3,5 тыс. исков о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму более 40 млн рублей, из которых рассмотрено и удовлетворено почти 3 тысячи на сумму около 25 млн рублей.