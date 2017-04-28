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В России в I кв. количество выданных автокредитов выросло на 23,6%

Экономика

По данным Национального бюро кредитных историй

Москва, 28 апреля 2017, 11:21 — REGNUM  В России по итогам I кв. 2017 года количество купленных в кредит автомобилей составило 126,3 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6% (в 1 кв. 2016 года — 102,2 тыс. единиц).

В то же время, в сравнении с предыдущим кварталом количество кредитных автомобилей, наоборот, сократилось на 30,9% (в 4 кв. 2016 года — 165,3 тыс. единиц)/

Объемы автокредитования в 1 кв. 2017 г. выросли на 37,3% и составили 87,0 млрд рублей (в 1 кв. 2016 года — 64,4 млрд рублей). Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в 1 кв. 2017 г. сумма выданных автокредитов оказалась на 19,7% меньше (в 4 кв. 2016 года — 108,4 млрд рублей).

В 1 квартале 2017 года доля автомобилей, купленных в кредит, составила 45,1% от общих продаж, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7 процентных пунктов (в 1 квартале 2016 года — 38,1%).

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Как сообщало ИА REGNUM, средний размер кредита на покупку потребительских товаров в России составил 132,6 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с концом 2016 года на 9,8% или на 11,8 тыс. рублей (в декабре 2016 г. — 120,8 тыс. рублей).

Доля просроченной задолженности (свыше 30 дней) снизилась почти во всех сегментах розничного кредитования, за исключением автокредитов.

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