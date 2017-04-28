В Эстонии зафиксирована 10-кратная разница в зарплатах

Таллин, , 11:38 — REGNUM В Эстонии разница между зарплатами председателей советов, исполнительных директоров предприятий и простыми рабочими является более чем 10-кратной. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, сообщили в эстонском целевом учреждении Fontes при Институте по обучению ведению бизнеса со ссылкой на собственное исследование.

Если простой рабочий получает брутто-зарплату в 728 евро, то руководитель высшего звена — в среднем от 8066 евро. Если в 2015 году рост зарплат составил 7%, то в 2016 году размер общей годовой зарплаты (вместе с надбавками за результат) снизился — на 2%. Падение общей зарплаты у руководителей связывают со снижением выплат за результат экономической деятельности предприятий — они составляют до 20% от общей суммы.

Отмечается, что средняя медианная зарплата топ-руководителей различных учреждений и предприятий Эстонии составила в 2016 году порядка 6000 евро, не считая различных выплат, например, на служебный автомобиль и его содержание и заправку топливом, — более 900 евро. При этом самые высокие зарплаты председатели правления или исполнительные директора получают в финансовом, страховом, строительном и инфотехнологическом секторах национальной экономики. Среди топ-руководителей самые низкие зарплаты оказались у советников министров и руководителей предприятий сектора обслуживания. Эстония по показателю брутто-зарплат топ-руководителей занимает второе место в Прибалтике после Литвы.

Характерно, что в процентном отношении за последние годы больше всего выросла зарплата у рабочих, чьи доходы традиционно не росли во время кризиса или, наоборот, падали. Это работники сектора обслуживания и ремесленники. Их зарплата в 2016 году выросла на 6%, но из-за их малого размера они не оказали серьезного влияния на общую статистику. Брутто-зарплаты рабочих в Эстонии — самые высокие в Прибалтике.

Тем не менее, эксперты Fontes прогнозируют дальнейший рост зарплат, который в целом продолжается с 2013 года. Связано это будет с ростом основных ставок зарплат, вызванного налоговыми изменениями, принятыми новым левоцентристским правительством, и повышением зарплат в бюджетной сфере. Поэтому замораживания зарплат или их снижения в 2017—2018 годах не ожидается. Прогнозируется рост зарплат по итогам 2017 года на 4%.

Исследование анализировало около 340 крупных предприятий Эстонии и порядка 60 тысяч различных должностей. Издание Postimees поставило под сомнение эти данные, отметив, что, по данным крупнейшего эстонского портала рынка труда СV Keskus, реальные зарплаты намного меньше. Так, у директоров и заведующих большими предприятиями зарплаты статистически в среднем составляют 4437 евро. Издание также напоминает, что разница зарплат в Великобритании составляет 150 раз, а в США — 300−400 раз, поэтому Эстония из-за своей малости территории и рынка труда обладает не самым худшим показателем в разнице зарплат трудовых «верха» и «низа».