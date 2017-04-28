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Под Мурманском готовятся к вывозу ядерных отходов

Экономика

Операция в губе Андреева начнётся летом 2017 года

Мурманск, 28 апреля 2017, 11:14 — REGNUM  Под Мурманском готовятся к началу операции по вывозу отработавшего ядерного топлива. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в рамках своего отчёта в Мурманской областной Думе заявила губернатор Марина Ковтун.

«В минувшем году завершено строительство уникального комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом атомных подлодок в губе Андреева, созданного в целях реабилитации одного из сложнейших объектов советского «ядерного наследия», — заявила Ковтун. — Летом этого года начнётся операция по вывозу отработанного ядерного топлива на переработку за пределы региона».

Напомним, объект в губе Андреева был создан в начале 60-х годов прошлого века с целью технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота ВМФ.

После перерыва работы в губе Андреева были возобновлены в конце 90-х годов, благодаря финансированию норвежских партнёров. В рамках реализации проектов в сфере радиационной безопасности из Норвегии в Мурманскую область поступило более 50 миллионов долларов США средств международной технической помощи.

В мае 2016 года стало известно о том, что госкорпорация «Росатом» займётся «интенсивной переработкой» ядерных отходов в Мурманской области. Тогда же состоялась церемония подписания дополнительного соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством региона. Как сообщало ИА REGNUM, оно позволит сторонам более эффективно использовать ту инфраструктуру, которая находится в регионе для того, чтобы решать основные экологические проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вывоз отработавшего ядерного топлива из губы Андреева начнут в 2017 году

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