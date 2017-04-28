86% граждан РФ удовлетворены своей работой: опрос

Москва, , 11:08 — REGNUM В России привычка к труду является одной из базовых ценностей. 79% граждан продолжили бы трудиться, даже будь у них возможность вести безбедную жизнь, ничем не занимаясь. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 60% остались бы на прежнем месте, 19% опрошенных — сменили работодателя. Только 19% выбрали бы иной вариант — уволиться и больше никогда не работать.

Уровень удовлетворенности работой среди трудящихся граждан крайне высок — 86% (даже среди респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением, эта доля составляет 79%).

В список положительных сторон работы входит общение с людьми (20%), занятие любимым делом (19%) и размер оклада (13%). Каждый десятый доволен графиком (9%), считает свою работу интересной (8%).

При этом деньги являются и главным фактором недовольства: 39% среди тех, кого работа не устраивает (всего по выборке 12%), указали в качестве причины именно низкую зарплату.

Опрос проведен 27−28 марта 2017 г. В опросе принимали участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец заявляла, что официально работают две трети трудоспособного населения РФ. Из 75 миллионов человек трудоспособного населения официально трудоустроены и платят налоги только 48 миллионов.