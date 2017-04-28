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ДНР: Енакиевские металлурги возобновили работу

Экономика

Металлургические заводы в Донецке по-прежнему не работают

Донецк, 28 апреля 2017, 10:54 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике произвели запуск градообразующего предприятия города Енакиево. На местном металлургическом заводе зажгли доменную печь.

В мероприятии принял участие Глава ДНР Александр Захарченко. На Енакиевском металлургическом заводе доменная печь находилась в вынужденном простое в течение двух месяцев. Причиной послужила блокада железнодорожных сообщений украинскими националистами.

Вслед за запуском ЕМЗ может возобновиться работа Макеевского металлургического завода, на который из Енакиево поставляют заготовки.

«Эта печь была законсервирована и сейчас ее разжигают, через две недели пойдет чугун. Железорудное сырье получено из Российской Федерации. Семьдесят процентов продукции будет использоваться для внутреннего рынка, у нас хорошо развиты промышленные предприятия, которые способны потреблять большое количество металла, а излишки будут экспортироваться. После запуска ЕМЗ постепенно возобновят свою работу Енакиевский коксохимический завод, Макеевский металлургический завод. То есть, целая цепочка предприятий. Также возобновится работа в социальной сфере: откроются детские оздоровительные центры ЕМЗ, столовый и спортивный комплекс. Для персонала будут обеспечены все социальные льготы и гарантии», — завил Захарченко.

Кроме того, Александр Захарченко заострил внимание на том, что вместе с запуском доменной печи №5 со временем возобновит работу весь металлургический комплекс. На сегодняшний день на ЕМЗ приступили к работе 5374 человека. После полноценного запуска предприятия количество рабочих увеличится до 7 тысяч человек.

В тоже время управляющий филиалом Енакиевского металлургического завода Василий Ивасенко заявил: «20 февраля 2017 года печь была остановлена в связи с отсутствием поставок сырья. Сегодня, спустя 2 месяца, проходит задувка доменной печи. Производительность печи около 3 тысяч тонн чугуна в день, это порядка 100−110 тысяч тонн металла в месяц. Приблизительно 15 мая будет произведена первая заготовка».

Тем временем металлурги столицы ДНР могут только позавидовать своим коллегам из Енакиево, потому что Донецкий и Юзовский металлургические заводы продолжают простаивать. Донецкий метзавод должен был возобновить работу доменной печи сегодня, 27 апреля, в один день с Енакиевским, но из-за недопоставленного сырья возобновление работы предприятия отложили на неопределенный срок.

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