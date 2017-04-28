Почти 5 тыс. новгородцев ограничили в праве выезда за границу из-за долгов

Великий Новгород, , 10:50 — REGNUM По данным на конец апреля, 4800 жителей Новгородской области ограничены в праве выезда за границу. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 28 апреля, в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП), общая сумма их долга приближается к 3 млрд рублей.

«Каждый из этих граждан задолжал более 10 тыс. рублей по алиментам, кредитам, штрафам или налогам», — пояснили в ведомстве.

Для решения вопросов ограничения права выезда судебные приставы ФССП России с 28 апреля по 9 мая будут круглосуточно дежурить в зданиях международных аэропортов, а также рядом с крупными наземными пунктами пропуска. В ведомстве напомнили, что отмена постановления об ограничении права выезда требует достаточно большого времени (до двух недель) и происходит только после фактической оплаты в полном объеме задолженности по исполнительным производствам.