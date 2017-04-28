Акции госкомпаний РФ растут на новостях о размере дивидендов

Москва, , 10:49 — REGNUM На Московской бирже акции госкомпаний растут на фоне подписания премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым поручения о размере дивидендов, свидетельствуют данные торгов 28 апреля.

Акции «Газпрома», ФСК ЕЭС и «Россетей» открыли торги ростом на 2 — 4%.

В первую минуту торгов ценные бумаги «Газпрома» выросли на 2,6% (до 136,82 рублей за штуку), ФСК ЕЭС — на 3,3% (до 0,19 615 рублей), «Россетей» — на 3,8% (до 0,9442 рублей).

Индекс ММВБ вырос на 0,9% — до 2029,59 пункта, индекс РТС — на 1,3% (до 1121,79 пункта). Доллар в начале торгов вырос на 9 копеек и составил 57,06 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно получению, подписанному главой правительства, госкомпаниями на дивиденды за 2016 год направляется не менее 50% прибыли по МСФО.