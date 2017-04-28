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Тверской губернатор: крупные сады могут стать туристическими объектами

Экономика

В регионе намерены развивать садоводство

Тверь, 28 апреля 2017, 10:44 — REGNUM  10 гектаров садов планируется заложить в Тверской области в текущем 2017 году. Об этом стало известно 27 апреля на заседании правительства Тверской области, которое провел Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Тверские сельхозпроизводители, которые работают в сфере плодово-ягодного растениеводства, получат субсидии на возмещение затрат по закладке и уходу за многолетними насаждениями.

В частности, глава региона отметил, что Тверская область обладает подходящим климатом и наличием свободных территорий для развития садоводства.

«Следующим этапом должно стать приобретение оборудования для хранения и упаковки плодово-ягодной продукции. Кроме того, необходимо поддержать людей, которые занимаются сбором дикорастущих грибов и ягод на продажу. Это и повышение занятости, и возможность более эффективного использования наших земель», — отметил глава региона.

Кроме того, по мнению губернатора, крупные сады и плодово-ягодные питомники могут стать интересными объектами для туристов.

Как отмечалось на заседании, в 2017 году садоводческие комплексы получат в виде господдержки более 814 тыс. рублей: 606 тыс. выделено из федерального бюджета, 208 тыс. — из регионального.

В текущем году в регионе планируется заложить 10 га плодово-ягодных насаждений, еще 12 га было заложено в 2016-м.

О развитии предприятий по переработке дикорастущих ягод и грибов говорили 26 апреля во время рабочей поездки губернатора в Кесовогорский район. Глава Стрелихинского сельского поселения Михаил Дорофеев рассказал о подготовке к реализации соответствующего инвестиционного проекта. Игорь Руденя поддержал инициативу местных властей.

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