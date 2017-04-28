ЦБ РФ назначил временную администрацию в казанский банк «Спурт»

Казань, , 10:41 — REGNUM Банк России с 28 апреля возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком «Спурт» сроком на полгода. Такая мера вводится в связи с неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка, говорится в сообщении регулятора.

Одновременно ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов АКБ «Спурт» сроком на три месяца.

«Ухудшение финансового положения банка обусловлено значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети.

На начальном этапе снижения ликвидности банку удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов. В дальнейшем реализация активов была затруднена в связи с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка.

Объем финансирования данного проекта почти в 3 раза превышал величину его собственных средств (капитала), при этом данный факт маскировался банком путем использования различных схем с участием технических компаний. В результате значительные денежные средства кредиторов и вкладчиков оказались иммобилизованы в не приносящие доходы долгосрочные инвестиции, а реализация самого инвестиционного проекта затянулась из-за нехватки финансирования», — отмечает Центробанк.

Выплаты вкладчикам АСВ начнет осуществлять с 12 мая, сообщает госкорпорация. «Временная администрация проведет проверку финансового положения банка, по результатам которой будут разработаны предложения по его дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении. Клиенты банка, включая индивидуальных предпринимателей, смогут получить возмещение на сумму до 1,4 млн рублей.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. Они будут избраны до 5 мая.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне отзыва лицензий у банков Татарии 13 марта банк «Спурт» ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс. рублей. Введению лимитов предшествовало появление в соцсетях сообщений о проблемах с ликвидностью у кредитной организации. Глава банка Евгения Даутова заверяла, что ситуация стабилизируется через неделю.

Однако 13 апреля банк «Спурт» снизил лимит снятия денежных средств с вкладов с 50 до 30 тыс. рублей в сутки. Предполагалось, что лимиты будут сняты «в течение какого-то срока».

21 апреля банк приостановил расходные и приходные операции по счетам клиентов. В банке объяснили такие действия техническими причинами. С 24 апреля приостановлены операции по банковским картам.

Позднее банк сообщил о закрытии в мае трех офисов кредитной организации — двух в Марий Эл и одного в Татарии.

Банк «Спурт» был создан в 1992 году. Один из основных акционеров кредитной организации — Европейский банк реконструкции и развития с долей 28,25%. Филиалы кредитной организации, согласно данным официального сайта банка, расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Менделеевске, Йошкар-Оле, Волжске, Ижевске и Уфе. В банковской системе РФ банк «Спурт» занимает 150-е место по размеру активов.

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