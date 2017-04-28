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Сфера сельхозстрахования с господдержкой переживает спад – СП РФ

Экономика

Одной из главных причин спада является невыгодность сельхозстрахования

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле

Москва, 28 апреля 2017, 10:40 — REGNUM  В России, несмотря на совершенствование законодательства и выделение на государственную поддержку сельхозстрахования значительных сумм бюджетных субсидий, в последние годы эта сфера переживает спад. Таковы результаты аудиторской проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

По большинству показателей максимум был достигнут в 2014 г., когда в страховании с господдержкой участвовало 62 региона России. В 2015 г. регионов осталось 56, а застрахованные площади сократились с 12,8 до 8,3 млн га. Одной из главных причин спада является невыгодность сельхозстрахования.

Среди факторов, влияющих на сокращение масштабов сельхозстрахования с господдержкой, в отчете отмечается систематическое нарушение Минсельхозом России установленных сроков принятия решений и документов по этому вопросу. Позднее распределение субсидий между регионами в 2015 году приводит к тому, что кассовое исполнение расходов на господдержку страхования составило 78%, остальные выделенные на эти цели бюджетные средства остаются неосвоенными.

В результате ухода многих страховых организаций с рынка агрострахования, в том числе по причине отзыва лицензий Банком России, в настоящее время реально работают в этой сфере только 19 организаций. Уровень конкуренции страховщиков на местах значительно понизился. Оставшиеся компании пользуются ситуацией и соглашаются работать только с крупными клиентами.

В проверенных в ходе контрольного мероприятия регионах это привело к резкому сокращению количества заключенных договоров: в Воронежской области в три раза, а в Тамбовской области более чем в 10 раз. В то же время средние размеры заключенных договоров значительно увеличились.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России намерен усовершенствовать законодательство для развития сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, включил этот вопрос в обновленный портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка.

В сентябре 2016 года Банк России направил в Минсельхоз письмо с позицией, поддерживающей возможность формирования нескольких линеек страховых продуктов, субсидируемых государством. Речь идет о создании страховых программ с учетом региональной специфики сельского хозяйства.

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