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62% дорог в России не соответствуют нормативам – СП РФ

Экономика

Также увеличилась задолженность по уплате транспортного налога

Москва, 28 апреля 2017, 10:31 — REGNUM  В России по состоянию на 1 января 2016 года протяженность автодорог регионального значения составила 515 тыс. 762 км, из которых 62% не соответствуют нормативным требованиям. Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

За 8 месяцев 2016 г. было введено 308 км, или 18,5% от планового показателя. В 2015 г. 17 регионами ввод объектов после строительства и реконструкции не осуществлялся. Анализ госпрограмм регионов показал несбалансированность запланированных показателей по вводу автодорог.

Прогнозирование поступления доходов от акцизов и транспортного налога осуществлялось на низком уровне. В 2015 г. прогнозные значения по указанным источникам составили 268,6 млрд рублей, фактически поступило 400 млрд рублей, или на 49% больше. Наибольшее отклонение фактического от прогнозного показателя сложилось в Санкт-Петербурге, Омской и Саратовской областях.

Также увеличилась задолженность по уплате транспортного налога и низкий уровень кассового исполнения утвержденных объемов дорожных фондов. Так, в 2015 г. регионами использовано 120 млрд рублей, или 81,6%. На 7 декабря 2016 г. кассовый расход субъектами средств федерального бюджета составил только 59,5% (80,9 млрд рублей).

Кроме того, проверкой установлены факты принятия бюджетных обязательств с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств, что является нарушением Бюджетного кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году бюджеты регионов России получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах.

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