Губернатор Приморья задекларировал доход меньше 3 млн рублей

Владивосток, , 10:37 — REGNUM Семья губернатора Приморского края Владимира Миклушевского заметно обеднела за 2016 год. Если в 2015 году чета задекларировала свыше 10,6 млн рублей, то в этот раз они не дотянули и до 3,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Официальный доход Владимира Миклушевского за 2016 год составил почти 3 млн рублей — 2 996 260 рублей. В 2015 году глава Приморья отчитался о получении более 2,8 млн рублей, в 2014 году — 3,1 млн рублей.

Супруга губернатора Ирина Миклушевская задекларировала всего чуть больше 450 тыс. рублей. За 2015 год её доход составил почти 7,8 млн рублей, в 2014 году — 5,4 млн рублей.

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Транспортных средств у Миклушевских по-прежнему нет, однако семья владеет 6 земельными участками, площадь которых превышает 4,4 тыс. квадратных метров, жилым строением с мансардой, жилым домом и 2/3 нежилого помещения.

Кроме того, в собственности у Ирины Миклушевской числятся два машиноместа, в пользовании — государственная дача.

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Как сообщало ИА REGNUM, коллега Владимира Миклушевского из Еврейской автономной области Александр Левинталь по итогам 2016 года заработал 4,2 млн рублей, его жена — почти 3,8 млн рублей. Губернатор Камчатского края Валерий Илюхин отчитался о 9,4 млн рублей, его супруга заработала 267,8 тыс. рублей. Самым богатым губернатором Дальнего Востока пока является Олег Кожемяко. Официально холостой глава Сахалина приумножил своё состояние на 3 млн рублей и задекларировал 27 млн рублей.