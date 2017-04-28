«Нефть не дошла до «дна» и разворачивается»

Москва, , 10:17 — REGNUM Нефть продолжала снижаться 27 апреля, фьючерсы марки Brent от утренних значений в 52.22 долл./баррель опускались в моменте до 51.03 долл./баррель к вечеру — на сообщениях, что Ливия возобновила остановленную ранее из-за протестов добычу на двух ключевых месторождениях (в совокупности дают до 390 тыс баррелей в сутки). Однако в конце дня цены резко отскочили, Азия поддержала рост, и котировки Brent к 8.00 мск доходили до 52.45 долл./баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Вероятно, рынки начинают принимать во внимание всё более отчётливые сигналы, что ОПЕК готова на встрече в конце мая продлить договорённости о сокращении добычи ещё на три или шесть месяцев.

Мониторинговый комитет ОПЕК вынес рекомендацию о продлении, технические проверки показывают, что заключенные в декабре соглашения выполняются на 94%, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо подтвердил, что нефтяной картель близок к консенсусу, а вчера готовность присоединиться к общему решению выразил министр нефти Ирака», — пояснил Пушкарёв.

По его мнению, «очевидно, что Россия, заявляя, что определится позже, просто создаёт дипломатическую завесу и поддерживает интригу — уверенность, что соглашение продлят на рынке высока, а последние данные из США показали снижение запасов на 3.641 млн баррелей».

«Всё это поддерживает постепенное восстановление цен, так что сегодня, 28 апреля, к локальному «дну» в районе 51 долл./баррель цены вряд ли снова приблизятся. Но и любой возможный рост в течение дня будет ограничен технически максимумами начала этой недели в 52,57 долл./баррель и максимумами недельной давности в 53,30−53,50 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 28 апреля мировые цены на нефть растут после коррекции достижения минимальных отметок с марта в ходе торгов 27 апреля. Стоимость нефти марки Brent выросла на 1,06% — до $52,37 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднялась на 1,16% — до $49,54.