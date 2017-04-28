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Инвесторов в Крым предложили защитить от санкций через механизм трастов

Экономика

В случае, если введут механизм таких трастов, бенефициар будет оставаться невидимым

Москва, 28 апреля 2017, 10:14 — REGNUM  Пакет законопроектов о введении в Крыму офшорного режима готовится в Государственной думе, пишет 28 апреля газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что авторами поправок являются заместитель председателя комитета палаты по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

Предлагается ввести на территории Крыма дополнительные налоговые льготы и создать механизм трастов по обеспечению анонимности для тех, кто инвестирует средства в развитие региона.

Это создаст защиту бизнесменов от западных санкций. В случае, если введут механизм таких трастов, бенефициар будет оставаться невидимым и при этом не потеряет доходы.

Как отмечает издание, администрация президента предложила доработать документы, потому что в существующем виде они противоречат соглашениям о раскрытии бенефициаров.

По данным экспертов, предложенные в поправках действия идут вразрез с усилиями по борьбе с офшорами со стороны G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Севастополь и Крым являются территориями свободной экономической зоны: резиденты и сейчас пользуются налоговыми льготами. Однако, напоминает издание, СЭЗ ориентирована в основном на местный бизнес.

Уточняется, что в первом законопроекте предлагается внести поправки к Налоговому кодексу, а во втором — к Гражданскому кодексу, а также к нескольким законам.

Напомним, в 2005—2016 гг. в России создано 36 ОЭЗ на территориях 31 региона. С 2010 по 2016 год досрочно прекращена деятельность десяти зон.

По состоянию на 1 января 2017 г. на территориях 23 регионов существуют 26 ОЭЗ, десять из которых — промышленно-производственного типа, шесть — технико-внедренческого типа, девять — туристско-рекреационного типа и одна портового типа.

Читайте ранее в этом сюжете: ОЭЗ инструментом поддержки экономики России не стали – СП РФ

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