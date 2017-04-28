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«Рубль вернётся к росту»

Экономика

Внутренние игроки на рынке нервозно ожидают оглашения ставки ЦБ РФ

Москва, 28 апреля 2017, 10:09 — REGNUM  Сегодня, 28 апреля, на заседании ЦБ России, вероятно, ставки снова будут снижены. После недавних заявлений президента Владимира Путина про поиск «рыночных мер влияния» на курс, многие не исключают понижения и сразу на 0.5%, хотя более вероятным всё же представляется спокойный вариант срезания учётной ставки на четверть процента, как это было в марте, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его мнению, «Это нужно для того, чтобы подчеркнуть рабочий, штатный ход процесса, в ходе которого регулятор держит ситуацию под контролем, но не совершает резких движений. Публикация итогов заседания ЦБ запланирована на 13.30 мск».

«Внутренние игроки на рынке несколько нервозно ожидают этого события, что в сочетании с другими факторами (завершение налогового периода и нефтяные цены ближе к нижней части торгового коридора) вполне способно привести к техническому закрытию некоторой части позиций на продажу в парах доллар/рубль и евро/рубль.

Если это произойдёт, то отскок доллара наверх от уровня 55, 65 рубля за доллар до 57,25 рубля за доллар, имевший место с начала недели, может расшириться до 57,50 и даже в пределах до 58 рублей за единицу американской валюты, аналогичные оценки для евро ограничены отметкой в 63.30 рубля», — пояснил эксперт.

«Но вероятно, тренд возьмёт своё и дальше рубль вернётся к росту — непосредственно сегодня или на первой майской неделе. И в пользу этого сценария не только намечающийся разворот наверх на нефтяном рынке», — отметил Пушкарёв.

«Намного важнее сохраняющаяся большая разница в доходности рублёвых и долларовых активов: ведь даже при ставках ЦБ на полпроцента ниже казначейки США дают всего 2.3−2.5% годовых — рублёвые облигации принесут кэрри-трейдерам гарантированный доход в три раза больше, а значит, спрос на рубль и на наши активы сохранится», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 апреля Центробанк РФ повысил официальный курс доллара США к рублю на 66 копеек до 561,97 рубля. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,16 рубля что выше предыдущего дня на 66 копеек.

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