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Три тульских недостроя скандальной СУ-155 сдадут в 2017 году

Экономика

Из девяти объектов уже сданы четыре, до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию еще три дома, оставшиеся два дома обещают сдать в 2018 году

Встреча губернатора Алексея Дюмина с представителями ПАО «АКБ «Российский капитал»
Иллюстрация: Управление пресс-службы правительства Тульской области
Встреча губернатора Алексея Дюмина с представителями ПАО «АКБ «Российский капитал»

Тула, 28 апреля 2017, 10:09 — REGNUM  Жилые многоэтажные дома в Туле, которые возводились скандально известной компанией СУ-155, планируется полностью сдать в 2018 году. Об этом говорилось 28 апреля на встрече губернатора Алексея Дюмина с представителями ПАО «АКБ «Российский капитал», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Во встрече приняли участие заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко, председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова, глава администрации Тулы Евгений Авилов. В обсуждении также участвовали представители банка «Российский капитал» во главе с председателем правления Михаилом Кузовлевым.

Открывая совещание, Алексей Дюмин поблагодарил представителей банка «Российский капитал» за усилия по решению вопроса строительства микрорайона «Новая Тула». Совместная работа дала ожидаемый результат: накануне был введён в эксплуатацию очередной дом в д. Нижняя Китаевка. На данный момент недостроенными остается пять корпусов ЖК «Парус».

«Мы видим, что работа по достройке этого жилищного комплекса ведётся. Однако люди, которые уже приобрели там жильё, беспокоятся о том, смогут ли получить свои квартиры в установленный срок», — отметил Алексей Дюмин.

Председатель Правления АКБ «Российский капитал» Михаил Кузовлев подтвердил, что сегодня полностью готов к заселению ещё один дом в мкр. «Новая Тула». Что касается пяти домов в ЖК «Парус», то они находятся в процессе строительства. Из них три дома — в высокой степени готовности, их планируется сдать в эксплуатацию во втором полугодии 2017 года. Оставшиеся два дома находятся в разной степени готовности — задержка связана с некорректной подготовкой проектно-сметной документации. Сдать два последних дома обещают в 2018 году.

«Безусловно, мы понимаем, что дольщики, которые покупали квартиры, ждут новоселья не один год. У нас нет никаких сомнений в том, что эти дома будут достроены. В 2018 году будет завершено строительство и люди въедут в свои квартиры», — заявил Михаил Кузовлев.

Председатель правления банка также сообщил, что совместно с заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым и министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонорой Шевченко представители «Российского капитала» ознакомились с возможностями производства тульского жилищно-строительного комбината, который ранее принадлежал компании СУ-155. Сейчас на предприятии трудятся 720 человек. ТЖСК планирует наращивать объёмы производства панелей для многоквартирных домов, срок эксплуатации которых составляет порядка ста лет. В этом году на полную мощность на комбинате заработают две линии по производству панельных домов новой серии, которые смогут выпускать 380 тысяч квадратных метров строительной продукции.

В ходе состоявшегося совещания обсуждались вопросы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры при участии инвесторов и на основании концессионных соглашений. Банк «Российский капитал» готов участвовать в реализации такой программы, поддерживая частных инвесторов.

Михаил Кузовлев отметил, что в настоящее время в рамках концессионного соглашения планируется кредитование инвестора для модернизации объекта теплоснабжения в Чернском районе. Председатель правления банка заверил, что этот проект оценивается как перспективный и положит начало дальнейшей реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры в тульском регионе.

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