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В ДНР ожидается хороший урожай

Экономика

Сюрпризы погоды Донбасс не затронули

Донецк, 28 апреля 2017, 10:02 — REGNUM  Хотя в конце апреля на территории ДНР в ночное время отмечалась минусовая температура, Донбасс странным образом обошли «сюрпризы» природы, которые наблюдались в пограничных областях Украины и России. Это сильные ветры и аномальные снегопады.

В Министерстве агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики сообщили, что интенсивные холодные осадки, которые выпали на поля Республики в апреле текущего года, не повредили посевам, а с установлением теплой погоды начали способствовать их активному росту и развитию. В ближайшее время синоптики ДНР прогнозируют повышение температуры воздуха до +20 °С. «Характерные для Украины заморозки, которые грозят потерей части урожая, обошли стороной сельхозугодия Донецкой Народной Республики. Что же касается дождей, то больше всего их пришлось на Амвросиевский район — до 90 миллиметров. Всего осадков на поля сельхозпредприятий Республики с начала апреля выпало полторы месячной нормы», — рассказали в профильном министерстве. Специалисты отмечают, что это положительно скажется на вегетативном росте и развитии посевов. Аграриями ДНР успешно был проведен сев ранних зерновых культур, они уложены в почву на 111,5% от запланированных для этого площадей. Уже подкормлены минеральными удобрениями 75% посевов, повторная подкормка осуществлена на 17% площадей.

Сейчас идет сев технических культур. Как сообщил первый заместитель министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР Дмитрий Конаков: «Аграрии начали сев сои, горчицы, подсолнечника и льна. Условия для посева сложились самые благоприятные: на поля земледельцев ДНР с начала апреля выпало полторы нормы осадков, восстанавливается и температурный режим». Как отметил Дмитрий Конаков, технических культур в хозяйствах Республики уже посеяно 15% от запланированной площади. Всего в АПК ДНР они займут 55 тысяч гектаров.

Вместе с зерновыми в Республике культивируется выращивание овощей и фруктов. О том, насколько пострадали от непродолжительных морозов фруктовые деревья, говорить пока рано, отмечают аграрии.

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Экономика ДНР и ЛНР
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