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Вопросы по нефти между Россией и Белоруссией решены до 2024 года

Экономика

А по газу – до 2019 года

Минск, 28 апреля 2017, 09:41 — REGNUM  Нефтяные отношения между Россией и Белоруссией отрегулированы до 2024 года включительно, заявил 28 апреля вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, сообщает UDF.by.

По его словам, договоренности, заключенные между президентами России и Белоруссии 3 апреля в Санкт-Петербурге и подписанные 13 апреля, полностью выполняются. Среди подписанных соглашений Семашко назвал три межправительственных соглашения, контракты с «Газопромом» и другие, всего семь документов.

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Также зампредседателя Совета Министров отметил, что, согласно достигнутым договоренностям, отношения по нефти между обеими сторонами отрегулированы до 2024 года включительно, отношения по газу — до 2019 года включительно.

На данный момент страны восстановили поставки нефти из России в Белоруссию — до 24 млн тонн в год, сказал вице-премьер.

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«С нас снято невыгодное для нас обязательство поставлять в Россию 1 млн тонн высокооктанового топлива. Все поставки нефти будут идти только трубопроводом, это выгодно, так как железнодорожные поставки нерентабельны», — добавил Семашко.

Напомним, в результате переговоров между президентами России и Белоруссии, цена на газ для республики в 2018 году будет фиксированной на уровне $129 за 1 тыс. кубометров, то есть не будет зависеть ни от рыночных цен, ни от конъюнктуры. В 2019 году цена на газ для Белоруссии составит $127 за 1 тыс. кубометров.

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