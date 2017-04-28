Самозахват в Чувашии: дорогу к АЗС проложили по частным землям

Чебоксары, , 09:32 — REGNUM В межмуниципальный отдел по Аликовскому и Моргаушскому районам Управления Росреестра по Чувашской Республике поступили две практически одинаковые жалобы от жителей разных поселений. Сельчане утверждали, что по земельным участкам, которые принадлежат им, проходят дороги к автозаправочным станциям. Данный факт в ходе административного обследования подтвердился. Владельцами автозаправочных станций были самовольно заняты земельные участки общей площадью 1548 кв. метров. Они использовали их для строительства и эксплуатации автомобильных дорог к автозаправочным станциям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росреестра по Чувашии.

«Владельцы АЗС получили разрешительные документы на участок для строительства заправки, но не учли, что землю для дороги тоже нужно оформлять в соответствии с законодательством. Подъездные пути оказались в собственности у сельчан, и с ними никаких договоров заключено не было. Фактически они пользовались чужим имуществом», — рассказал земельный инспектор

Указанные нарушения попадают под действие статьи 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в результате чего два юридических лица были привлечены к административной ответственности с наложением административного штрафа.

По данным ведомства, всего в 2017 году в Аликовском районе было выявлено 25 нарушений в результате проведения 57 проверок, в Моргаушском районе — 35 нарушений (54 проверки, два административных обследования).

Управление Росреестра обращает внимание, что любое использование земли должно осуществляться с согласия её собственника. Прежде чем строить объекты недвижимости, в том числе дороги или заправочные станции, необходимо оформить права на земельные участки для размещения таких объектов в порядке, установленном Земельным и Гражданским кодексами.