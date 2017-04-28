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Корейцам в Челябинске предложили еду в обмен на хайтек

Экономика

Властям Челябинской области нужны инвесторы из Азии

Челябинск, 28 апреля 2017, 09:27 — REGNUM  Привлечь передовые корейские технологические разработки во всех отраслях экономики рассчитывает правительство Челябинской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

27 апреля в Челябинске состоялась встреча главы Южного Урала Бориса Дубровского и чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея Пак Ро Бёк. Стороны обсудили возможность потенциального сотрудничества.

Борис Дубровский сообщил, что рассчитывает на использование наиболее передовых технологических разработок во всех отраслях экономики. В первую очередь для сторон, по мнению губернатора Челябинской области, должны представлять интерес проекты в сфере мусоропереработки и природосберегающие технологии. Было сказано, что о хороших перспективах по переработке сельхозпродукции, создании фармацевтических предприятий, сборочных производств уборочной техники и автомобилей. Традиционно глава региона пригласил зарубежных партнеров принять участие в подготовке саммитов ШОС и БРИКС.

«Мы рассчитываем, что тот потенциал, который есть в отношениях между Челябинской областью и республикой Корея будет реализован. Не только в увеличении наших торговых отношений и товарооборота, но и во всех остальных отраслях. Мы видим потенциал в создании совместных производств», — отметил Борис Дубровский.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея Пак Ро Бёк указал на перспективы сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, а также на возможности концепции «умный город», разработок корейских инженеров, которая будет направлена на эффективное управление транспортом и в сфере экологических программ.

Глава Минсельхоза Челябинской области Сергей Сушков во время встречи сообщил о перспективах поставок в Корею мяса птицы, свинины, а также всех видов зерно-бобовых культур и макаронных изделий производства Челябинской области. Стороны дополнительно рассмотрели вопрос привлечения корейских инвесторов для строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург».

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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