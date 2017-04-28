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Мэрия Владимира предложит новое место для мусоросортировочного завода

Экономика

Глава администрации Владимира выступил против строительства завода у ТЭЦ

Владимир, 28 апреля 2017, 09:25 — REGNUM  Администрация Владимира подыщет новый участок под строительство мусоросортировочного завода. Об этом заявил глава городской администрации Андрей Шохин, сказав, что против расположения завода на участке в районе ТЭЦ.

«Будем искать, смотреть, где это можно сделать. Вот прямо сейчас сказать нельзя, потому что надо понимать, какого класса опасности будет окончательно это производство, и в зависимости от этого смотреть, что будет. У нас же есть много мест, которые на отдаленной территории проходят по границам города, вдали от жилья», — цитирует сити-менеджера портал «ПроВладимир».

Также, градоначальник отметил, что не оспаривает строительство завода, однако необходимо выбрать место, которое устроило бы жителей.

ИА REGNUM напоминает, что мусоросортировочный завод во Владимире планирует построить компания «ЭТМ Групп». Для него нужен участок в 7 гектаров. Общий объем инвестиций составит примерно 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что инвестор хочет построить завод на территории областного центра за зданием ТЭЦ (в районе корпусов «Автоприбора»). Однако городские депутаты и местные жители выступили против такого расположения.

Новая система по обращению с коммунальными отходами заработала в России с 1 января 2017 года. Согласно новшествам, организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, отходы, которые могут быть переработаны, не должны захораниваться.

Напомним, ранее во Владимире разгорелся скандал со строительством битумного завода. Он должен появиться границе областного центра и Собинского района. Однако против такого решения выступили местные жители, чьи дачи находятся в непосредственной близости от участка, отданного под строительство.

Несмотря на это, администрация Владимира выдала разрешение на строительство. Перед этим проектная документация была доработана специалистами ООО «НПП «Биотум» с учетом предложений экспертов и жителей. К примеру, систему очистки вредных выбросов, которую изначально планировали сделать с использованием угольных фильтров, в новой редакции проекта заменили на газоочистительную установку «мокрого типа». Также представители компании решили не строить цех по покраске тары.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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