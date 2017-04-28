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ЦБ лишил лицензии три российских банка

Экономика

Во всех кредитных учреждениях назначены временные администрации

Центральный банк России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Центральный банк России

Москва, 28 апреля 2017, 09:23 — REGNUM  Сегодня, 28 апреля, Банк России отозвал лицензии у трех кредитных учреждений. Так, лицензии лишились — банк «СИБЭС» (г.Омск), «Международный строительный банк» (г. Москва) и «Владпромбанк» (г. Владимир), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что из банка «СИБЭС» «выводились активы» при «манипулировании отчетными данными».

У «Международного строительного банка» возникли проблемы вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов.

А «Владпромбанк» реализовывал различные схемы сомнительных операций клиентов, в том числе осуществляемых по счетам компаний, бизнес которых связан со сделками с драгоценными металлами.

Во всех кредитных учреждениях назначены временные администрации.

Отметим, банк «СИБЭС» и «Владпромбанк» являются участником системы страхования вкладов, а «Международный строительный банк» нет.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года Центробанк РФ отозвал лицензии у 19 российских банков. За 2016 год отозваны лицензии у 88 банков. В 2015 году лишились лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

Читайте подробнее: ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «СИБЭС»

А также: ЦБ РФ лишил лицензии «Международный строительный банк»

Центробанк РФ отозвал лицензию у «Владпромбанка»

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Отзыв лицензий у банков
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