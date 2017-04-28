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Еще два банка лишились лицензий 28 апреля — ЦБ РФ

Экономика

В оба банка — Владпромбанк и Международный строительный банк (МСБ) — назначена временная администрация

Москва, 28 апреля 2017, 09:20 — REGNUM  Два российских банка — московский Международный строительный банк (МСБ) и Владимирский промышленный банк (Владимир) — лишились лицензий на осуществление банковских операций, сообщает Банк России.

По данным регулятора, лицензия МСБ отозвана в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели. Кроме того, значительная часть активов банка была низкого качества. Например, банк кредитовал компании, обладающие признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности.

Владимирским Владпромбанком ЦБ РФ заинтересовался вследствие реализации банком различных схем сомнительных операций клиентов. Кредитная организация продолжала проводить те или иные сомнительные операции и после того, как Банк России неоднократно применял меры.

Это свидетельствует об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности, говорится в сообщении регулятора.

В оба банка назначена временная администрация. Владпромбанк занимал по состоянию на 1 марта 284-е место в банковской системе России. Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

МСБ по состоянию на на 1 апреля 2017 года был 423-м в банковской системе России. Также является участником системы страхования вкладов.

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Отзыв лицензий у банков
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