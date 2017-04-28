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Трамп выразил готовность пересмотреть соглашение НАФТА

Экономика

Приграничные штаты США считают отношения с Мексикой жизненно важными для экономики

Тусон, США, 28 апреля 2017, 09:25 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп 27 апреля в ходе встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри признал, что конец Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) будет «довольно сильным шоком для системы», поэтому он настоял на «предложении возможности» пересмотреть договор с Мексикой и Канадой, сообщает информационное агентство EFE.

«Я решил, что прекращение действия НАФТА, как вы знаете, будет достаточно сильным ударом для системы, мы его перезаключим», — заявил Трамп в начале встречи в Белом доме с президентом Аргентины Макри.

Джон Барела, исполнительный директор Borderplex Alliance, некоммерческой организации, предлагающей конфиденциальные и бесплатные консультации для предприятий в приграничном регионе, называет «умным ходом» решение президента Дональда Трампа пересмотреть НАФТА, а не сразу выйти из соглашения.

«Не существует никаких сомнений в том, что соглашение НАФТА является двигателем экономического роста вдоль границы», — заявил Барела.

«Здесь, в приграничном регионе, мы видим собственными глазами, как наш экономический партнер Мексика позволяет компаниям процветать, например, обрабатывающей промышленности, в которой работают тысячи людей и которая создает рабочие места в обеих странах», — добавил Барела.

Барела также сообщил, что пограничные штаты усердно работают, чтобы сохранить и укрепить торговые отношения с Мексикой, создавать новые бизнес-связи на всех уровнях, местном, государственном и федеральном.

Директор Торговой палаты города Сан-Диего в Калифорнии Паол Авила, в свою очередь, заявил, что «есть много проблем, с которыми мы сталкиваемся: неопределенность из Вашингтона, которая влияет на пересечение границы, и отсроченные проекты, все это, безусловно, вредит бизнесу.

Еще одной проблемой, по словам Авилы, является то, что каждый раз, когда деловые отношения между двумя странами находятся под угрозой за-за заявлений Белого дома, это напрямую влияет на стоимость мексиканского песо, что сказывается на бизнесе в приграничной зоне.

«Вчера песо снова упал, после объявления в средствах массовой информации, что президент Трамп может подписать указ о выходе из НАФТА», — сообщил Авила.

Он добавил, что подобные заявления влияют на инвестиции в регионе, провоцируют снижение покупательной способности тысяч мексиканцев, пересекающих границу, чтобы делать покупки в Калифорнии. «70% туризма Сан-Диего идет через границу», — также сообщил Авила, отмечая другие существующие проблемы, такие как отсутствие иммиграционной реформы, которая регулировала бы выдачу рабочих виз, и отсутствие инфраструктуры в пунктах въезда, которые влияют на непосредственное время ожидания.

Напомним, несмотря на продолжающиеся угрозы президента Дональда Трампа выйти из соглашения НАФТА, штаты, граничащие с Мексикой, прилагают усилия для расширения торговых отношений с соседней страной, имеющих жизненно важное значение для их экономики. Экономика Техаса, Нью-Мексико, Аризоны и Калифорнии, прилегающих к мексиканской границе, с общим ВВП 4,5 триллиона долларов, во многом зависит от коммерческой динамики между странами и составляет четверть от общего ВВП всей страны. Кроме того, 11 из 20 городов, которые экспортируют больше всего продукции в Мексику, располагаются в пограничных штатах.

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