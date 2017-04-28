Во Владимире решили, когда завершится отопительный сезон

Владимир, , 09:17 — REGNUM Отопительный сезон 2016−2017 годов во Владимире завершится 29 апреля. Соответствующее постановление подписал глава администрации Владимира Андрей Шохин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

«В соответствии с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов отопительный сезон в городе Владимире завершается 29 апреля 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что тепло в дома владимирцев начало поступать 20 сентября. При этом в школах и детских садах отопление было включено еще 15 сентября.

Отопительный сезон начался с аварий. К примеру, с 5 по 6 октября без тепла оставались почти 25 тысяч человек. Кроме того, отопление было отключено в 38 административных зданиях, три школы, два детсада и четыре больницы. Авария произошла на магистральной тепловой сети.

По данным на лето 2016 года, изношенность тепловых сетей во Владимире составляет примерно 60%. Для того чтобы ситуация улучшилась кардинально, необходимо ремонтировать не менее 10 километров сетей в год, однако денег хватает на ремонт только четырех километров.

Отопление начали отключать и в других регионах ЦФО, К примеру, 27 апреля отопительный сезон завершился в Воронеже. Также 26 апреля тепло перестало поступать в многоэтажки Тамбова. В городе отмечают, что отопительный сезон прошел без особо серьезных сбоев.