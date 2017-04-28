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Брянский аэропорт оздоровят за 324 млн рублей

Экономика

225 млн рублей пойдут на погашение задолженности международного аэропорта «Брянск»

Брянск, 28 апреля 2017, 09:12 — REGNUM  Депутаты Брянской областной думы одобрили выделение международному аэропорту «Брянск» 324 млн рублей на «оздоровление». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, большая часть выделенных денег пойдет на погашение задолженности (225 млн рублей). Еще 99 млн будут потрачены на текущую деятельность, в частности, на ремонт искусственных покрытий и покупку спецтехники и оборудования.

«Ситуация, сложившаяся с международным аэропортом «Брянск», находится на личном контроле у губернатора Александра Богомаза», — говорится в сообщении пресс-службы.

Всего бюджет Брянской области увеличился на 1,036 млн рублей. Из них 226 млн рублей — дотации из федерального бюджета, которые пойдут на обеспечение дорожной деятельности (224 млн) и укрепление материально-технической базы организаций соцобслуживания населения (2,3 млн рублей).

«За счет собственных ресурсов увеличиваются расходы на 809,6 млн рублей», — цитирует пресс-служба заместителя губернатора Галина Петушкова.

Эти деньги пойдут на выплату долгов департамента здравоохранения за лекарства (140 млн рублей), а также на покупку медицинского оборудования (50 млн) и погашение задолженности за ремонт городской больницы №4 (11,9 млн рублей). Также 7 млн рублей будут потрачены на покупку аппарата заместительной почечной терапии.

Кроме того, 205 млн рублей получит областной центр на реализацию общественно-значимых проектов.

ИА REGNUM напоминает, что 18 января 2017 года в Брянске был задержан генеральный директор аэропорта Илья Рохвадзе. Он подозревается в мошенничестве в крупном размере. Следствие считает, что сотрудники аэропорта составляли фиктивные трудовые договоры, а после подписывали акты о приемке работ, которые на самом деле выполнены не были. На эти работы деньги выделялись деньги из Фонда имущества Брянской области. Деньги присваивались работниками аэропорта.

После началась активная работа по «оздоровлению» аэропорта. Также в марте 2017 года региональные власти сообщили, что намерены разобраться с долгами аэропорта, который принадлежит правительству. Было заявлено, что стороны пытаются договориться о реструктуризации долгов. Кроме того, чиновники планируют оценить состояние взлетно-посадочной полосы аэропорта и составить смету текущего ремонта.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт «Брянск» получит 324 млн — власти обещают контролировать траты

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Строительство и состояние аэропортов
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