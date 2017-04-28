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Предприятия машиностроения РФ получат субсидии на перевозку продукции

Экономика

На эти цели предусмотрены средства в размере 11,8 млрд рублей

Москва, 28 апреля 2017, 09:07 — REGNUM  Постановлением правительства РФ утверждены Правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат на транспортировку продукции, в том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения, сообщается на сайте правительства РФ.

Правилами предусматривается компенсация понесённых затрат в зависимости от происхождения и условий производства продукции:

— 80% понесённых затрат на транспортировку в случае наличия у организации подтверждения производства промышленной продукции на территории России либо специального инвестиционного контракта, а до 31 декабря 2017 года — при наличии сертификата о происхождении товара на партию, за исключением продукции сельскохозяйственного машиностроения;

— 60% понесённых затрат в случае наличия сертификата о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 года), за исключением продукции сельскохозяйственного машиностроения;

— 20% понесённых затрат в случае промышленной сборки.

В федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на эти цели предусмотрены средства в размере 11,8 млрд рублей.

Принятое решение позволит обеспечить поддержку российских производителей, расширить ассортимент экспортируемых товаров, повысить доступность транспортных услуг, будет способствовать ускорению развития российской транспортной отрасли за счёт увеличения экспортного товаропотока и оптимизации логистических маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году России был вводен запрет на импорт товаров машиностроения для государственных и муниципальных нужд. После введения санкций странами ЕС в августе 2014 года правительство России решило взять курс на импортозамещение во всех областях промышленности и сельского хозяйства.

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Машиностроение
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